175 Jahre Thalia Theater – 175 Jahre Gegenwart Liebes Publikum, vor 175 Jahren wurde in Hamburg das „Thalia Theater“ gegründet, die älteste bis heute bestehende Sprechbühne der Hanse stadt. Seit 1843 wird hier um Kunst und Kasse gerungen, um Tragik und Unterhaltung, um Regie und Schauspieltheater, um Klassizität und absolute Gegenwart. Hier wird gestritten, sowohl unter den Künstlerinnen und Künstlern, aber auch mit Ihnen, dem Publikum, das immer wieder bereit ist, sich überraschen zu lassen. 175 Jahre Thalia Theater waren in den besten Momenten immer 175 Jahre Gegenwart.

Wir eröffnen unsere Jubiläumsfestwoche 175 Jahre Thalia Theater – 175 Jahre Gegenwart am 2.11. mit der Uraufführung eines Gegenwartsstücks in der Gaußstraße und wir beenden sie am Sonntag, den 11. 11., mit einer Festmatinee. Dazwischen zeigen wir Ihnen in einem kleinen Festival Aufführungen, auf die wir stolz sind oder die nur noch selten auf dem Spielplan stehen. Am Geburtstag selbst – das ist der 9. November – findet Navid Kermanis „Herzzentrum“ erstmals am Alstertor in allen verfügbaren Räumen des Theaters statt. In der Gauß­straße zeigen wir mit „Poor/Rich Europe“ einen Abend der „European Theatre Academy“, ein einmaliger Zusammenschluss junger Europäerinnen und Europäer, die über die Per spektiven unseres Kontinents nachdenken – ein Ausblick auf die zunehmend internationale Ausrichtung des Thalia Theaters.



Wir sind dankbar für dieses wunderbare Haus, diese Stadt und ihr Publikum. Feiern Sie mit uns eine Woche das Theater, die Schauspieler, die Literatur, die Kraft der Kunst. Und das Theater als Ort gelebter Zeitgenossenschaft!



Herzlich,

Ihr Joachim Lux



Nach den Aufführungen laden wir im Nachtasyl zu den AfterShowMiniaturen - kurze Vorträge und Spiele in der terra nova incognita für Augen- und Ohrenzeugen.